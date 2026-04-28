Για την Lidl Ελλάς η στήριξη της εθνικής αγροτοδιατροφικής αλυσίδας και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων, στο πλαίσιο της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, αποτελούν προτεραιότητες αιχμής. Με το Lidl House Αthens, η εταιρεία δημιουργεί ένα οικοσύστημα που αναβαθμίζει τον διατροφικό πολιτισμό του τόπου ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για το ευ ζην με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές.

Η Lidl Ελλάς συμμετείχε για πρώτη φορά ως Gold Sponsor στο Delphi Economic Forum XI, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

O Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς, κ. Ιωάννης Καρανάτσιος, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα την “Αγροδιατροφή και προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων”. Η παρέμβαση του κ. Καρανάτσιου ανέδειξε τη στρατηγική προσήλωση της Lidl Ελλάς στο ελληνικό στοιχείο, με το 67% του κύκλου εργασιών της να προέρχεται από προϊόντα που παράγονται από 400 Έλληνες προμηθευτές, ενώ στη μαναβική το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 88%, στο νωπό κρέας στο 98% και στα αυγά στο 100%. Την ίδια στιγμή, αναδείχθηκε ο ρόλος της εταιρείας ως ουσιαστικού διαύλου εξαγωγών για τα ελληνικά προϊόντα· ενώ το 2024 η αξία των προϊόντων που διοχετεύθηκαν στο διεθνές δίκτυο ανήλθε σε 527,6 εκατ. ευρώ με 1.647 κωδικούς να εξάγονται σε 31 χώρες, το 2025 η αξία αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω φτάνοντας τα 600 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή της Lidl Ελλάς τόσο στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής όσο και στη δυναμική εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής.

Συνεχίζοντας την ενεργή συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο, η κα. Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, παρουσίασε το Lidl House Athens, ως μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σύνδεση της γαστρονομίας, της διατροφής και της ελληνικής παραγωγής με τη σύγχρονη αστική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κα Αδαμίδου ανέδειξε το Lidl House Athens ως έναν ζωντανό οργανισμό στην καρδιά της Αθήνας, που φέρνει την ποιοτική ελληνική παραγωγή πιο κοντά στον αστικό καταναλωτή, συνδέοντας τον αγρό με την πόλη, την παράδοση με το μέλλον και τη γαστρονομία με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για έναν χώρο εμπειρίας, σκέψης και συμμετοχής, ο οποίος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ανοιχτός κόμβος γνώσης και διαλόγου γύρω από τη διατροφή, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης της κας Αδαμίδου, αναδείχθηκε η ανάγκη να ανοίξει επίσημα η συζήτηση για την ένταξη της ελληνικής κουζίνας στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με το Lidl House Athens να φιλοδοξεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Με τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum XI, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως υπεύθυνου και αξιόπιστου συνομιλητή. Παράλληλα, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Lidl House Athens, συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στη σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη κοινωνική εμπειρία.