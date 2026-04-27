Το Σαββατοκύριακο, 9 ανήλικοι ηλικίας 12 έως 16 ετών νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, τραυματισμένοι από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι ήταν «μεγάλη τύχη που δεν υπήρχε νεκρός», τονίζοντας ότι πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά που σχετίζονται με τη βία ανηλίκων, ενώ κάλεσε την Πολιτεία να λάβει μέτρα.

Σε ανακοίνωση, ανέφερε:

«Το Σαββατοκύριακο είχαμε εννέα τραυματισμένα ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών που μεταφέρθηκαν στα δύο νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

Μεγάλη τύχη που μεταξύ τους δεν υπήρχε νεκρό παιδί.

Άγριοι ξυλοδαρμοί μεταξύ τους, μαχαιρώματα και τραυματισμοί με άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Αυτό δεν είναι κατάσταση. Πέρυσι, 1.000 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από βία μεταξύ ανηλίκων. Τα 400 στα δύο εν λόγω παιδιατρικά νοσοκομεία.

Φέτος, πάμε για διπλασιασμό των προσελεύσεων στα νοσοκομεία, ανηλίκων με τραυματισμό από συμπλοκές μεταξύ τους. Από τα υπάρχοντα στοιχεία των τριών μηνών προκύπτει διπλασιασμός προσελεύσεων σε σχέση με πέρυσι. Και όμως δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

Δεν λαμβάνονται μέτρα σε οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας. Οι γονείς κρύβουν περιστατικά ξυλοδαρμών για να μην έχουν μπλεξίματα με την αστυνομία».