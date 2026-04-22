Για τις πικροδάφνες μίλησε το πρωί της Τετάρτης 22/4 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. «Έχουμε περιστατικά 15-20 περιστατικά δηλητηριάσεων παιδιών κάθε χρόνο» επεσήμανε χαρακτηριστικά ενώ μίλησε για την τοξικότητά της με αφορμή την έντονη συζήτηση που έχει προκαλέσει η εγκύκλιος του ΕΟΔΥ αναφορικά με την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία και δημόσιους χώρους

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δήλωσε: «Οι πικροδάφνες είναι όντως ένα τοξικό φυτό αν εκτεθεί σε μεγάλη ποσότητα. Μπορείς να πάθεις πολλά πράγματα, μέχρι και να χάσεις τη ζωή σου. Ευτυχώς, όπως προδίδει και το όνομά της, είναι πικρή, οπότε δύσκολα μπορείς να καταπιείς μεγάλες ποσότητες. Ενώ έχουμε περιστατικά 15-20 περιστατικά δηλητηριάσεων παιδιών κάθε χρόνο, μέχρι τώρα όλες ήταν ελαφράς μορφής με ήπια συμπτώματα και τα παιδάκια δεν χρειάστηκε καν να πάρουν αντίδοτο. Μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, οδήγησε την κοινωνία σε εγρήγορση».

«Να ενημερωθούμε για τη δυνητική τοξικότητα, να πούμε στα παιδάκια μας και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ότι τα φυτά τα κοιτάμε από μακριά, είναι κάτι πολύ όμορφο για τη φύση αλλά ούτε δαγκώνουμε τα φύλλα ούτε βάζουμε στο στόμα μας τα λουλούδια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θ. Βασιλακόπουλος.

Από την πλευρά της, η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας-Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Μαριάνθη Τσακαλδίμη, αναφέρθηκε στην πικροδάφνη αλλά και στα υπόλοιπα τοξικά φυτά, επισημαίνοντας πως σε χώρους που συναθροίζονται παιδιά, ειδικά μικρά ηλικίας 1 έως 5 ετών, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.