Κίνηση υπάρχει από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 22/4 σε αρκετούς δρόμους της Αττικής και ιδιαιτέρως στον Κηφισό και τη λεωφόρο Αθηνών ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, τα σημαντικότερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά προβλήματα σημειώνονται από την περιοχή του Πάρκου Τρίτση έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη επίσης είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Θηβών, κυρίως στο τμήμα προς Αιγάλεω, καθώς και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15′-20′ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.