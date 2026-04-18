Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι Αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας νωρίτερα το Σάββατο (18/4), κατά τη διάρκεια καύσης αγροτικών υπολειμμάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:59, όταν ο άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε αγροτική έκταση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Σχετικά με το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα είναι καλύτερη και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας.

Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.