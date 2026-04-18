Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα περίπου στις 8 το βράδυ.

Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλει έξω.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί βίαια, τραβώντας τον ιδιοκτήτη, πετώντας τον στον δρόμο και χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο.

Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά δέχτηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή.

Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.