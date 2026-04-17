Οι καταιγίδες στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, οι ασθενείς τοπικές λασποβροχές στην υπόλοιπη χώρα, οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες και οι βόρειοι άνεμοι 6-8 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, 17/4.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Στη Μακεδονία και στην Ήπειρο είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Πολύ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ θα διατηρηθούν αυξημένες στην υπόλοιπη χώρα. Λόγω της παρουσίας σκόνης, οι βροχές θα είναι λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 23-25, στην Ήπειρο από 10 έως 24-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-24, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 11 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 25-27 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 20-22 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών λασποβροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς.