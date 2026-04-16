Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για λίγο ακόμα θα μπορούμε να κυκλοφορούμε με τις παλιές μας ταυτότητες καθώς η χρήση τους θα επιτρέπεται μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026.

Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία αντικατάστασης των αστυνομικών ταυτοτήτων με αυτές της νέας τεχνολογίας, με τη «μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη» που είναι ο ειδικός κωδικός ο οποίος μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα, για ταχύτερους ελέγχους.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews στο id.gov.gr, όπου μπορούμε να μπούμε και να ζητήσουμε τις νέες αστυνομικές ταυτότητες, από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπάρχουν πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα και τμήματα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων, οι γνωστές ασφάλειες, όπου δέχονται ραντεβού για να προχωρήσει η διαδικασία για την αλλαγή της αστυνομικής ταυτότητας.