Οι λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες, οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, η πιθανότητα για ασθενείς λασποβροχές κυρίως στα βόρεια και οι τοπικά ισχυροί άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 16/4.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς λασποβροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από 6 έως 22-24, στην Ήπειρο από 13 έως 25-27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23-26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24-26 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-23 βαθμούς, αλλά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στην έξοδο του Κορινθιακού ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρης ασθενούς λασποβροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς.