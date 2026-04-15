Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο έχει προκαλέσει μια έντονη θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Αν και το φαινόμενο είναι αισθητό, για την ώρα η έντασή του χαρακτηρίζεται πιο ήπια σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια.

​Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταφορά της σκόνης ξεκίνησε από την Τρίτη 14/04 και αναμένεται να παρουσιάσει μια ελαφρά ενίσχυση από σήμερα. Εκτός από τη θολή ατμόσφαιρα, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι τοπικές λασποβροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές.

​Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάρκεια του επεισοδίου θα είναι πολυήμερη:

–Πέμπτη 16/04: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

–Παρασκευή 17/04: Το φαινόμενο θα παραμείνει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.