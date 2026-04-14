Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ έρχεται στο φως, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ευκολία με την οποία παρέχονται αλκοολούχα ποτά σε παιδιά. Το συμβάν σημειώθηκε στο Αίγιο, με πρωταγωνίστρια μια 15χρονη, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πατέρας της ανήλικης, η 15χρονη βρέθηκε την προηγούμενη ημέρα σε κατάστημα μαζί με την παρέα της. Όπως υποστηρίζει, ο καταστηματάρχης γνώριζε πως το κορίτσι ήταν ανήλικο, ωστόσο δεν δίστασε να της προσφέρει αλκοολούχο ποτό, αδιαφορώντας για την ηλικία της.

Η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να την μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπως αναφέρει το Tempo24.

Ο πατέρας της 15χρονης προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, με την Αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε μόλις ένα 24ωρο καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα ακόμη παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις, ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, καθώς εντοπίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ.