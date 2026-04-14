Οι τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια, οι ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, ενώ αργότερα θα βρέξει τοπικά και στη Μακεδονία. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 18-20, στην Ήπειρο από 9 έως 23-24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 21-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-22 βαθμούς, αλλά στη Βόρεια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 26-28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο νοτιοανατολικοί με εντάσεις 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν, ενώ τις βραδινές ώρες ενδέχεται να εκδηλωθεί παροδική βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που προοδευτικά θα αυξηθούν, με πιθανότητα να βρέξει αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.