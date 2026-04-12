Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, όταν σύγκρουση δύο ΙΧ οχημάτων στην περιοχή του Ευόσμου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Σύμφωνα με το thestival, το μεσημέρι της Κυριακής τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 88χρονος οδηγός του ενός οχήματος, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η συνεπιβάτιδά του. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική λίγο μετά τις 14:00, με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των οδηγών. Ο 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ από το δεύτερο όχημα απεγκλωβίστηκε ο 66χρονος οδηγός.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος, ενώ τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, από ΙΧΕ οχήματα, συνεπεία τροχαίου, στην εσωτερική περιφερειακή, στον Εύοσμο #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 12, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.