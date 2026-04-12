Σε μία κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης, η Αθήνα τίμησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα τους πιο ευάλωτους πολίτες της, με το καθιερωμένο πασχαλινό γεύμα αγάπης, το οποίο διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), συνεχίζοντας μια σταθερή κοινωνική πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν πλήρεις μερίδες παραδοσιακού εορταστικού φαγητού, που περιλάμβαναν αρνί με πατάτες στον φούρνο, σαλάτα εποχής, φρούτο, τσουρέκι, κόκκινο αυγό και αναψυκτικό, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι σε όσους το είχαν ανάγκη.

Συνολικά διατέθηκαν 1.300 μερίδες, με σημαντικό μέρος αυτών να κατευθύνεται και σε δομές φιλοξενίας της πόλης, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, η Εστία των Αθηνών, το My Athens, οι Γιατροί του Κόσμου και η Equal Society, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το δίκτυο κοινωνικής προστασίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σε μια ημέρα βαθιάς συμβολικής σημασίας, όπου η ελπίδα και η προσφορά αποκτούν ιδιαίτερο νόημα, η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της. Προσφέρουμε όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά και ένα αίσθημα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης επαφής, σε όσους το έχουν ανάγκη. Με τη συμβολή εργαζομένων του Δήμου, εθελοντών και συνεργαζόμενων φορέων, το γεύμα αγάπης αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη! Καλό Πάσχα!».

«Συντονισμένη προσπάθεια»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε: «Η φροντίδα και η έμπρακτη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων της πόλης αποτελεί καθημερινή πρακτική για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων. Μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε σήμερα με το Γεύμα Αγάπης, και αυτό το Πάσχα στεκόμαστε στο πλευρό χιλιάδων συμπολιτών μας που δοκιμάζονται, ελπίζοντας να μεταδώσουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, ελπίδας και ισχυρής κοινωνικής συνοχής».

Για πρώτη φορά φέτος, η συγκεκριμένη δράση συνοδεύτηκε και από περιβαλλοντική διάσταση, καθώς χρησιμοποιήθηκαν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και σακούλες μεταφοράς, ξύλινα μαχαιροπίρουνα, καθώς και κάδοι κομποστοποίησης και ανακύκλωσης, στέλνοντας μήνυμα βιωσιμότητας.

Το πασχαλινό γεύμα αποτέλεσε προσφορά της Lidl Hellas, ενώ στην υλοποίηση συνέβαλαν ενεργά ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. ενισχύθηκε από πλήθος ιδιωτών, οργανισμών, επιχειρήσεων και σχολείων, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη στήριξη πολιτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.