Αδιάκοπα συνεχίζεται στην οδό Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα, για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου.

Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι εντοπίστηκε σορός γυναίκας. Στο διαμέρισμα φαίνεται ότι υπήρχαν πολλά υλικά, κυρίως χαρτόνια, με συνέπεια να «ξεσηκωθούν» τεράστιες φλόγες, που απείλησαν και τα διπλανά οικήματα.

Γείτονες περιγράφουν τον κίνδυνο που πέρασαν καθώς από το δώμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά έπεφταν καύτερες στη βεράντα του κάτω διαμερίσματος .

