Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Μεγάλης Παρασκευής εκτυλίχθηκε το βράδυ η λιτανεία του Επιταφίου στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της ελπίδας σε ασθενείς, συγγενείς και εργαζόμενους που περνούν αυτές τις άγιες ημέρες μέσα στο νοσοκομείο.

Ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Παντανάσσης και Προφήτου Ηλία Καλλιθέας εισήλθε στους χώρους του νοσοκομείου συνοδεία ιερέων και πιστών, ενώ η λιτανεία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, ώστε ασθενείς που δεν μπορούν να μεταβούν στους ναούς να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν.

Η πομπή κινήθηκε με κατάνυξη στους χώρους του νοσοκομείου, με τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής να ψάλλονται από τους παρευρισκόμενους.

Πολλοί ασθενείς και συγγενείς παρακολούθησαν συγκινημένοι από τους χώρους του νοσοκομείου, συμμετέχοντας σιωπηλά σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης.

Η παρουσία του Επιταφίου στο νοσοκομείο έδωσε δύναμη και παρηγοριά σε ανθρώπους που δοκιμάζονται.