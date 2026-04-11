Σε μια πόλη όπου η καθημερινότητα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, κάποιοι επιλέγουν να ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Κυριολεκτικά.

Οι εικόνες που κατακλύζουν τα social media τις τελευταίες ημέρες δεν προέρχονται από κάποια σκηνή ταινίας δράσης, αλλά από έναν νεαρό που μετατρέπει τις ταράτσες της Αθήνας σε προσωπικό του «γήπεδο».

O 24χρονος Γάλλος παρκουρίστας Εμανουέλ Νασάν γυρίζει τον κόσμο, καταγράφοντας σε βίντεο τα πιο τολμηρά και ακραία εγχειρήματά του σε κάθε πόλη που επισκέπτεται.

Ένας από τους πιο πρόσφατους σταθμούς του –ο αθλητής κατάγεται από τη Μιλούζ– ήταν η Αθήνα, με τα βίντεό του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να γίνονται viral μέσα σε λίγες ημέρες.

Στα πλάνα που έχουν τραβήξει την προσοχή, ο νεαρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα άλματα, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Οι κινήσεις του, γεμάτες ακρίβεια αλλά και ρίσκο, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα, καθώς κάθε λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.