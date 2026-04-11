Η αγορά ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» για τις ημέρες του Πάσχα, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται πριν από το εορταστικό κλείσιμο.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου αποτελεί ουσιαστικά το τελικό παράθυρο αγορών, καθώς ακολουθεί διήμερη παύση στη λειτουργία των καταστημάτων.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους, θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, αφού τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, επιστρέφοντας σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν τις πόρτες τους στις 09:00 και θα εξυπηρετούν το κοινό μέχρι τις 15:00.

Τα σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00, ενώ ορισμένες αλυσίδες ενδέχεται να επεκτείνουν το ωράριό τους μέχρι και τις 20:00.

Η αγορά θα επανέλθει πλήρως στο κανονικό της πρόγραμμα την Τρίτη του Πάσχα, στις 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να λειτουργούν ξανά με το συνηθισμένο ωράριο.