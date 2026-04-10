Νεκρή ανασύρθηκε μια 92χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η οικιακή της βοηθός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 92χρονη ήταν μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη.

Από το ίδιο περιστατικό, ένα μικρό παιδί που διέμενε σε άλλο όροφο της πολυκατοικίας μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από εισπνοή καπνού.

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026), με τον καπνό να εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρο το κτίριο, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των ενοίκων.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμα.

Η οικιακή βοηθός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το διαμέρισμα και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της πυκνότητας του καπνού, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση του κτιρίου και αποκλεισμό της περιοχής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.