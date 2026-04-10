Τραγωδία στην Πάτρα με νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών η οποία, ανασύρθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο η οικιακή βοηθός.

Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.