Αρκούδα εμφανίστηκε στις περιοχές της Λητής, του Μελισσοχωρίου και του ορεινού όγκου του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής, ενώ η εμφάνιση της αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να σχετίζεται με αναζήτηση τροφής ή μετακίνηση του ζώου. Μάλιστα στην περιοχή υπάρχουν πολλά μελισσοκομεία.

Ο δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς και περιβαλλοντικούς φορείς για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του ζώου.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή εφιστά την προσοχή των κατοίκων και όσων πολιτών δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές που έχει κάνει την εμφάνισή της η αρκούδα, καθώς και των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, ώστε να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την αρκούδα εάν την εντοπίσουν.

Ο δήμος σε ανακοίνωσή του έδωσε χρήσιμες συμβουλές στους κατοίκους.

«Η αρκούδα δεν πρέπει να νιώσει ότι απειλείται από τον άνθρωπο

Αυτό σημαίνει:

Κρατάμε την ψυχραιμία μας. Μένουμε ακίνητοι. Δεν παίρνουμε “απειλητικά” αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά. Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την “κυριαρχία” της αρκούδας στο χώρο. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι. Δεν τρέχουμε. Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της “κόβουμε” το δρόμο.

Επίσης, σε περίπτωση που κυκλοφορούμε στο δάσος κάνουμε θόρυβο, π.χ. μιλάμε δυνατά. Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει. Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:

Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.

Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών καθώς και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.

Καθαρίστε υπολείμματα από περυσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.

Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα».