Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 11 Απριλίου γιορτάζουν ο Αντίπας και ο Αντύπας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη κυρίως στο Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή στην ταφή του Κυρίου, ενώ τιμάται και η μνήμη του Αγίου Αντύπα Ιερομάρτυρος. Παράλληλα, στις 11 Απριλίου έχει καθιερωθεί και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ασθενείας Πάρκινσον.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Απριλίου

Ποιοι γιορτάζουν αύριο 12 Απριλίου

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι, Ανθούσα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα, Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης, Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα και Λίλα. Η ημέρα του Αγίου Πάσχα είναι από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας και συνδέεται με πλήθος αγαπημένων και διαδεδομένων ονομάτων.

Τι τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή την ταφή του Κυρίου, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Αντύπα Ιερομάρτυρος.

Μεγάλο Σάββατο – Η ταφή του Κυρίου

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία θυμάται την ταφή του Ιησού Χριστού και την κάθοδό Του στον Άδη. Πρόκειται για μια ημέρα βαθιάς σιωπής, προσμονής και εσωτερικής κατάνυξης, που οδηγεί τους πιστούς στο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Η ημέρα αυτή κατέχει ξεχωριστή θέση στη λειτουργική ζωή της Ορθοδοξίας, καθώς ενώνει το πένθος της Μεγάλης Παρασκευής με το αναστάσιμο φως του Πάσχα. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου τελείται η πρώτη αναστάσιμη λειτουργία, κατά την οποία αρχίζει να διαφαίνεται η νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Στη θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, η ταφή του Κυρίου δεν αποτελεί μόνο πράξη θρήνου, αλλά και προοίμιο της Ανάστασης. Ο Χριστός αναπαύεται εν τάφω σωματικώς, ενώ συγχρόνως συντρίβει τα δεσμά του θανάτου, προετοιμάζοντας το πέρασμα στη λαμπρότερη εορτή της Χριστιανοσύνης.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι κινητή εορτή, καθώς εξαρτάται κάθε χρόνο από την ημερομηνία του Πάσχα, και αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την Ανάσταση του Κυρίου.