Με πρόστιμο 30 ευρώ θα έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου.

Η σχετική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, καθορίζει εκ νέου τόσο το περιεχόμενο όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές του υποχρεωτικού εξοπλισμού για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κουτί πρώτων βοηθειών

Με βάση τη νέα ρύθμιση, το κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο και δεν πρέπει να περιέχει αντικείμενα άσχετα με υγειονομικό υλικό.

Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν την ευθύνη να διατηρούν το περιεχόμενο του φαρμακείου σε καλή κατάσταση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική ανανέωση των υλικών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, στην αντικατάσταση κάθε προϊόντος πριν τη λήξη του και στην ύπαρξη σήμανσης CE, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σε περίπτωση ελέγχου, η έλλειψη ή η μη σωστή σύνθεση του κουτιού πρώτων βοηθειών τιμωρείται με βάση τον Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

