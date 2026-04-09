Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αρτοποιοί της Αττικής, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων ανακοίνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 27 Απριλίου στις 19:00, θέτοντας στο επίκεντρο τα αιτήματα για μείωση του ενεργειακού κόστους και της φορολογικής επιβάρυνσης, τα οποία -όπως επισημαίνουν- είναι κρίσιμα για την επιβίωση του κλάδου.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων των αρτοποιών περιλαμβάνονται η επιβολή πλαφόν στις τιμές ενέργειας, η κατάργηση φόρων στην ενέργεια και σε βασικά είδη κατανάλωσης, η ελάφρυνση της φορολογίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ρυθμίσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην ανακοίνωσή της η συντεχνία εκφράζει παράλληλα την έντονη ανησυχία των αρτοποιών για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η συνολική επιβάρυνση δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.