Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί από νωρίς στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, όπως και στην έξοδο της Αθηνών – Λαμίας.

Σοβαρό είναι επίσης το πρόβλημα στον Κηφισό, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 9, 2026

