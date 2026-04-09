Σάλο προκάλεσε ο τηλεοπτικός καβγάς στον αέρα του OPEN, στην εκπομπή «10 παντού», ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το στιγμιότυπο γρήγορα ξέφυγε από τα όρια της εκπομπής και έγινε viral, κατακλύζοντας τα social media και φέρνοντας το hashtag #Στραβελάκης στις κορυφαίες τάσεις.

Το επίμαχο απόσπασμα κατάφερε να τραβήξει μαζικά το ενδιαφέρον, με τα views στο TikTok να αγγίζουν περίπου τις 300.000 ανά ανάρτηση. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, το κοινό διχάστηκε, με τα σχόλια να κινούνται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: εκείνους που άσκησαν κριτική στον Νίκο Στραβελάκη, εκείνους που στράφηκαν κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και μια τρίτη ομάδα που επέκρινε συνολικά τη διαχείριση της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι η ένταση ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη.

Οι αντιδράσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επικός καυγάς Νίκου Στραβελάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Open 🤭🍿🍿🍿 pic.twitter.com/Phu6hPIzG8 — e-tetRadio.gr (@tetRadio) April 8, 2026

Θέλω να κάνω αγκαλιά συμπαράστασης στον κύριο Στραβελακη.Τι τράβηξε πασχαλιατικα με την Κωνσταντοπούλου #Στραβελακης #10παντου #Κωνσταντοπουλου — Γκατζόλα (@Gelly_Gold) April 8, 2026

Σε ποιο σημείο ρε συ Στραβελάκη διαφώνησες και πήρες θέση για τον πλαστό ήχο;

Εδώ ξεκάθαρα το παρουσιάζεις σαν να μην τρέχει τίποτα.#κωνσταντοπούλου #στραβελάκηςhttps://t.co/JKJOY3eM8T — Xehanort (@Xehanort415632) April 9, 2026

Όσοι, όλο το προηγούμενο διάστημα, έσπειραν Ζωή #Κωνσταντοπουλου, πλέον θα θερίσουν θύελλες. https://t.co/tFm5AIMNjr — Δημήτρης Ανδριόπουλος (@AndriopoulosD) April 8, 2026

Δεν ήξερε ο Στραβελάκης πως συμπεριφέρεται η μουρλή; Καλά τους κάνει αφού την καλούν και της δίνουν

την ευκαιρία να προσβάλλει τους πάντες. https://t.co/rsE6CZGwZ1 — Lena (@ElenaKalop) April 8, 2026

Μόλις τόλμησε ο Στραβελακης να πει στην Κω/λου ότι οι συγγενείς της ασκούν κριτική και ότι ο Ψαροπουλος και ο Πλακιάς την κατηγορούν ότι αυτή είναι το εμπόδιο στην απονομή δικαιοσύνης, έπαθε κρίση 😂

Άρχισε να τον διακόπτει, να τον κατηγορεί ότι δεν την αφήνει να μιλήσει και ότι… pic.twitter.com/cASD2BA6WC — Mirsini (@Mirsini1946041) April 8, 2026

Ο Στραβελάκης που τρία χρόνια για να «πουλήσει» έβαλε στο δημόσιο διάλογο ως πρώτη μούρη αυτό το Νεοναζί υποκείμενο, τώρα περνάει κι αυτός από τον πάγκο.

Καλοφάγωτη μάγκες, αυτό ζητήσατε για το σόου, αυτό θα πάρετε. pic.twitter.com/DJK2qNjSII — Slouka Mpliat (@SMpliat) April 8, 2026

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Η ένταση ξεκίνησε όταν τέθηκε ερώτημα προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τους χειρισμούς της στη δίκη που άρχισε πρόσφατα. Η ίδια αντέδρασε από την αρχή, λέγοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω», με τον παρουσιαστή να απαντά «εγώ θέλω να ρωτήσω».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο σημείωσε: «Θέλετε να προκαλέσετε μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων». Ο Νίκος Στραβελάκης τη διέκοψε άμεσα, απαντώντας: «Δεν θέλω να προκαλέσω καμία αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες», ενώ πρόσθεσε: «Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, απλώς θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό σας ρωτάω».

Η αντιπαράθεση πήρε νέα τροπή όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008 στα Εξάρχεια, λέγοντας: «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση».

Ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα, επαναλαμβάνοντας «δεν θυμάστε καλά» και ανεβάζοντας τους τόνους, δήλωσε: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο “βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός“. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα “βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός” και υπάρχει, έχει μεταδοθεί».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανώς εκνευρισμένη, ανέφερε: «υφίσταμαι μια επίθεση εδώ», υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η συμπαρουσιάστριά του, Μίνα Καραμήτρου, δεν της επιτρέπουν να ολοκληρώσει τις απαντήσεις της.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν, ενώ απαντούσε σε ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου, ο Νίκος Στραβελάκης επενέβη εκ νέου, λέγοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέτεινε σε υψηλούς τόνους: «Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται», με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Δεν καταλαβαίνω γιατί με στοχοποιείτε».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβετε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης απάντησε: «Εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας», για να λάβει την άμεση αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά».

Ο δημοσιογράφος, εμφανώς εξοργισμένος, απάντησε: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε την τοποθέτησή της με έντονο ύφος, λέγοντας: «Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε».

Ο Νίκος Στραβελάκης διερωτήθηκε: «Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά: «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη».