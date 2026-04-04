Συγκινεί η μάχη που έδωσε ένας πατέρας για να σώσει τη ζωή του 10χρονου γιου του, καθώς έκαναν ταξίδι χιλιομέτρων, παλεύοντας μάλιστα με τα κύματα για 7 μέρες, χωρίς να έχουν νερό ή τροφή.

Ο Αμπντουλαζίζ Αλνταρβίς, εργάτης οικοδομών, έμενε στη Συρία, μαζί με την οικογένειά του. Ο ένας γιος του, ο μικρός Γιαχία, εμφάνισε νεφρική ανεπάρκεια στα 8 του χρόνια. Ο πατέρας του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κόστος της αιμοκάθαρσης και αποφάσισε να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει τον γιο του. Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι, η μόνη λύση ήταν η μεταμόσχευση νεφρού.

Έτσι, άφησε πίσω την οικογένειά του, δανείστηκε χρήματα και επιβιβάστηκε με τον γιο του σε μία βάρκα με προορισμό την Κύπρο. Το ταξίδι εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

«Ήμασταν 7 μέρες μέσα στη βάρκα, δεν υπήρχε ούτε νερό ούτε τροφή».

Μία μικρή βάρκα για 61 ανθρώπους. Ένα ταξίδι ριψοκίνδυνο, χωρίς ασφάλεια, χωρίς εγγυήσεις, μόνο με μία ελπίδα.

Σε αυτό το εφιαλτικό ταξίδι, είδαν ένα μικρό κοριτσάκι να πεθαίνει από την έλλειψη φαγητού και νερού. Όταν τους εντόπισαν τα drone και ένα εμπορικό πλοίο, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ρωτώντας τον Γιαχία αν φοβήθηκε, απαντά κατηγορηματικά όχι.

Στην Κύπρο ενημερώθηκαν ότι στην Ελλάδα γίνονται μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους, έτσι με τη συνεργασία ελληνικών και κυπριακών Αρχών μπαμπάς και γιος μεταφέρθηκαν στην Αθήνα.

Δύο Έλληνες γιατροί ταξίδεψαν από τη Μεγάλη Βρετανία, ομάδα παιδονεφρολόγων από το «Αγλαΐα Κυριακού» και νεφρολόγος από το Λαϊκό νοσοκομείο σε συνεργασία με την ιατρική ομάδα του Ωνασείου χάρισαν πίσω τη ζωή στον 10χρονο, με τον μπαμπά να γίνεται δότης νεφρού για τον γιο του κάνοντάς του ένα πολύτιμο δώρο ζωής.

Ο Γιαχία δεν έχει δει τη μαμά του εδώ και δύο χρόνια. Εύχεται σύντομα να την σφίξει στην αγκαλιά του. Ανυπομονεί να επιστρέψει στο σχολείο, να ξαναβρεθεί με τους φίλους του στην Κύπρο και να παίξουν κυνηγητό.