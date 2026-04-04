Σαν σήμερα, στις 4 Απριλίου 1897, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε ένα επεισόδιο που έμεινε στην ιστορία ως «Μαύρο ’97» ή «Ατυχής Πόλεμος». Η αιτία ήταν το Κρητικό Ζήτημα, καθώς η ελληνική κοινή γνώμη απαιτούσε την ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος. Υπό την έντονη πίεση των εθνικών συναισθημάτων, η κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη αποφάσισε να επέμβει στρατιωτικά – μια απόφαση με δραματικές συνέπειες.

Ο πόλεμος διήρκεσε λιγότερο από έναν μήνα, αλλά οι συγκρούσεις στη Θεσσαλία ανέδειξαν τα σοβαρά στρατιωτικά και οργανωτικά κενά της Ελλάδας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σαφώς ισχυρότερη, σημείωσε αλλεπάλληλες νίκες, και οι Μεγάλες Δυνάμεις διατήρησαν ουδέτερη στάση, αφήνοντας την Ελλάδα εκτεθειμένη. Η χώρα τελικά αναγκάστηκε να υπογράψει ταπεινωτική ειρήνη, που προέβλεπε αποζημιώσεις προς την Τουρκία και διεθνή οικονομικό έλεγχο.

Παρότι η έκβαση υπήρξε οδυνηρή, ο «Ατυχής Πόλεμος» του 1897 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η ήττα λειτούργησε ως αφύπνιση για τη βελτίωση του στρατού, των υποδομών και της εθνικής οργάνωσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις νίκες των Βαλκανικών Πολέμων λίγα χρόνια αργότερα. Η Κρήτη, αν και παρέμεινε τυπικά υπό οθωμανική κυριαρχία, απέκτησε καθεστώς αυτονομίας με διεθνή εγγύηση — ένα βήμα προς την οριστική ένωση με την Ελλάδα το 1913.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1242: Κατά τη διάρκεια της μάχης των Πάγων στη λίμνη Πέιπους, οι ρωσικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Νιέφσκι, αποκρούουν απόπειρα εισβολής των Τευτόνων Ιπποτών. Η νίκη αυτή θεωρείται καθοριστική για την προστασία των ρωσικών εδαφών από τον εξωτερικό κίνδυνο και ενίσχυσε τη θέση του Νιέφσκι ως ήρωα στη Ρωσία.

1722: Ο Ολλανδός εξερευνητής Γιάκομπ Ρόγκεβεν ανακαλύπτει το Νησί του Πάσχα. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε σημαντική στιγμή στην ιστορία της εξερεύνησης του Ειρηνικού και προσέθεσε το Νησί του Πάσχα στον χάρτη των Ευρωπαίων, γνωστό για τις μοναδικές του πέτρινες αγάλματα, τα μοάι.

1795: Υπογράφεται στη Βασιλεία της Ελβετίας συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Γαλλίας και της Πρωσίας. Αυτή η συνθήκη σήμανε το τέλος των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών και επισημοποίησε την κυριαρχία της Γαλλικής Επανάστασης στην περιοχή.

1879: Η Χιλή κηρύσσει πόλεμο στη Βολιβία και το Περού, ξεκινώντας τον Πόλεμο του Ειρηνικού. Ο πόλεμος, που ήταν κυρίως για τον έλεγχο των κοιτασμάτων νιτρορύπων στη Χιλή, είχε σοβαρές συνέπειες για τις τρεις χώρες, και καθόρισε τις σύνορα στην περιοχή για πολλές δεκαετίες.

1902: Έναρξη λειτουργίας του τραμ της Πάτρας. Το πρώτο ηλεκτρικό τραμ στην πόλη διευκόλυνε τις μετακινήσεις των κατοίκων και θεωρείται μια από τις πρώτες σημαντικές υποδομές συγκοινωνίας στην Ελλάδα.

1904: Διεξάγεται στο Γουίγκαν της Αγγλίας ο πρώτος διεθνής αγώνας Ράγκμπι Λιγκ μεταξύ της Αγγλίας και μίας ομάδας άλλων εθνικοτήτων (Ουαλοί και Σκωτσέζοι παίκτες). Ο αγώνας αυτός θεμελίωσε το ράγκμπι λιγκ ως επίσημο άθλημα και αποτέλεσε σταθμό στην ανάπτυξη του αθλήματος.

1905: Ιδρύεται στο Μπουένος Άιρες η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς.

1944: Οι Γερμανοί εκτελούν 270 κατοίκους της Κλεισούρας στην Καστοριάς ως αντίποινα για το φόνο δύο στρατιωτών τους. Η σφαγή αυτή είναι μια από τις πολλές εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

1965: Χάνουν τη ζωή τους 17 άτομα και 217 τραυματίζονται από νέο ισχυρότατο σεισμό, που πλήττει την κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στη Μεγαλόπολη και την Πάτρα. Ο σεισμός άφησε έντονα τα σημάδια του στην περιοχή και η αποκατάσταση κράτησε χρόνια.

1994:1994: Ο Κερτ Κομπέιν, δημιουργός και ηγετική μορφή του διάσημου συγκροτήματος Nirvana, αυτοκτονεί σε ηλικία 27 ετών, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Ο θάνατός του συνδέεται με την πίεση της φήμης, προσωπικά προβλήματα και τη μάχη του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Η αυτοκτονία του Κομπέιν θεωρείται σημείο καμπής στην ιστορία της ροκ μουσικής, και η κληρονομιά του εξακολουθεί να επηρεάζει τη μουσική και την κουλτούρα μέχρι σήμερα.

2007: Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond», με 1.153 επιβάτες και 390 μέλη του πληρώματος, προσέκρουσε σε ξέρα λίγο έξω από τη Σαντορίνη. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν επιτυχημένη, όμως δύο άνθρωποι αγνοούνται, ενώ το ναυάγιο είχε σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες για την περιοχή.

Γεννήσεις



1908 – Μπέτι Ντέιβις (Bette Davis) (5 Απριλίου 1908 – 6 Οκτωβρίου 1989), Αμερικανίδα ηθοποιός, μία από τις σπουδαιότερες μορφές του Χόλιγουντ κατά τη Χρυσή Εποχή του κινηματογράφου. Γνωστή για τους δυναμικούς και συχνά αντισυμβατικούς ρόλους της, ξεχώρισε σε ταινίες όπως το «All About Eve» και το «What Ever Happened to Baby Jane?». Η εκφραστικότητα και η ικανότητά της να αποτυπώνει τον ψυχισμό των χαρακτήρων την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

Θάνατοι

1994 – Κερτ Κομπέιν (Kurt Cobain) (20 Φεβρουαρίου 1967 – 5 Απριλίου 1994), Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana, σύμβολο της grunge σκηνής της δεκαετίας του 1990. Με το θρυλικό τραγούδι «Smells Like Teen Spirit» και το άλμπουμ «Nevermind», επηρέασε καθοριστικά τη ροκ μουσική και την ποπ κουλτούρα, ενώ η σύντομη ζωή και ο τραγικός του θάνατος τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πιο σημαίνουσες μορφές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Βάιος, Βαΐα, Δάφνη

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Συνείδησης

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Μπαρθ

Πανελλήνια Ημέρα Προσφύγων