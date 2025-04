Ήταν Μεγάλη Πέμπτη του 2007, όταν η ειδυλλιακή Σαντορίνη μετατράπηκε ξαφνικά σε σκηνικό θαλάσσιας τραγωδίας. Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond, με 1.153 επιβάτες και 390 μέλη πληρώματος, προσκρούει σε ύφαλο και αρχίζει να βυθίζεται ανοιχτά του νησιού. Το ναυάγιο γίνεται μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών που απολάμβαναν τη θέα από την καλντέρα, ενώ οι σκηνές που ακολουθούν θυμίζουν κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν τεράστιας κλίμακας – και χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, της ακτοφυλακής, του λιμενικού αλλά και τοπικών σκαφών, σώθηκαν σχεδόν όλοι οι επιβαίνοντες. Όμως δύο άνθρωποι δεν βρέθηκαν ποτέ: ο 45χρονος Γάλλος Ζαν-Κριστόφ Αλέν και η 16χρονη κόρη του Μοντ. Ταξίδευαν μαζί και είχαν κατέβει στο κατώτερο κατάστρωμα, όταν το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά.

Το Sea Diamond βυθίστηκε την επόμενη μέρα, και έκτοτε παραμένει στον βυθό της καλντέρας, σε βάθος περίπου 130 μέτρων, με το κουφάρι του να αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο περιβαλλοντικής ανησυχίας. Το 2017, δέκα χρόνια μετά την τραγωδία, το ναυάγιο χαρακτηρίστηκε περιβαλλοντική βόμβα λόγω των τοξικών ουσιών και των καυσίμων που εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο κουφάρι του πλοίου.

Η υπόθεση των δύο αγνοουμένων παρέμεινε στο σκοτάδι. Οι γαλλικές και ελληνικές αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα σώματά τους και το όνομά τους προστέθηκε στη λίστα των ανθρώπων που «κατάπιε» το Αιγαίο. Η οικογένεια Αλέν, επί χρόνια, ζητούσε αποζημίωση και δικαίωση για τον χαμό των αγαπημένων της προσώπων.

Η τραγωδία του Sea Diamond δεν ήταν απλώς ένα ναυτικό δυστύχημα. Ήταν ένα καμπανάκι για την ασφάλεια των τουριστικών πλοίων, για τις ευθύνες των εταιρειών, αλλά και για την ανάγκη άμεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης τέτοιων ναυαγίων. Και σήμερα, 18 χρόνια μετά, το ναυάγιο εξακολουθεί να αναδύεται στη δημόσια μνήμη, όχι μόνο για την ανθρώπινη απώλεια, αλλά και ως σκοτεινή σκιά σε έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1722: Ο Ολλανδός εξερευνητής Γ. Ρόγκεβεν ανακαλύπτει το Νησί του Πάσχα.

1897: Κηρύσσεται ο καταστροφικός γα την Ελλάδα, πόλεμος με την Τουρκία, με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα.

1902: Έναρξη λειτουργίας του τραμ της Πάτρας.

1944: Οι Γερμανοί εκτελούν 270 κατοίκους της Κλεισούρας στην Καστοριάς ως αντίποινα για το φόνο δύο συμπατριωτών τους στρατιωτών.

1962: Ο Νίκος Ζαχαριάδης ζητά να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δικαστεί. Το αίτημα του δεν γίνεται δεκτό.

1992: Επαναληπτική ψηφοφορία διεξάγεται στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθήνας, λόγω της έκπτωσης από το αξίωμα του Δημήτρη Τσοβόλα και της παραίτησης όλων των επιλαχόντων του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Την έδρα κατακτά ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης.

1994: Αυτοκτονεί σε ηλικία 27 ετών ο δημιουργός του συγκροτήματος Nirvana, Κερτ Κομπέιν.

1995: Η Γερμανίδα, Μόνικα Ντάνερμαν, η τελευταία φιλενάδα του Τζίμι Χέντριξ, αυτοκτονεί σε ηλικία 50 ετών, δύο ημέρες αφότου έχασε μία δίκη με την πρώην φιλενάδα του κιθαρίστα, Κάθι Έτσιγχαμ. Η Έτσιγχμ κατηγορούσε την Ντάνερμαν ότι είχε ευθύνη για τον θάνατο του Χέντριξ.

2007: Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond», με 1.153 επιβάτες και 390 μέλη του πληρώματος, προσέκρουσε σε ξέρα λίγο έξω από τη Σαντορίνη. Η επιχείρηση διάσωσης είναι επιτυχημένη, ωστόσο δύο άνθρωποι αγνοούνται: ο 45χρονος Γάλλος, Ζαν-Κριστόφ Αλέν, και η 16χρονη κόρη του, Μοντ. Το ναυάγιο οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην περιοχή.

Γεννήσεις

1908 – Μπέτι Ντέιβις, αμερικανίδα ηθοποιός, μία από τις σπουδαιότερες της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, γνωστή για τους δυναμικούς και συχνά αντισυμβατικούς ρόλους της σε ταινίες όπως «All About Eve» και «What Ever Happened to Baby Jane?».

1908 – Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, από τις κορυφαίες μορφές της κλασικής μουσικής του 20ού αιώνα, επί δεκαετίες μαέστρος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, με τεράστιο δισκογραφικό έργο.

Θάνατοι

1975 – Τσιανγκ Κάι Σεκ, κινέζος στρατιωτικός και πολιτικός, ηγέτης της εθνικιστικής Κίνας και μετέπειτα πρόεδρος της Ταϊβάν, με καθοριστικό ρόλο στον εμφύλιο πόλεμο κατά των κομμουνιστών και την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας στην Ταϊβάν.

1994 – Κερτ Κομπέιν, αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana, σύμβολο της grunge σκηνής της δεκαετίας του ’90, με εμβληματικά τραγούδια όπως «Smells Like Teen Spirit», που επηρέασαν καθοριστικά τη ροκ μουσική.

2013 – Νίκος Παππάς, ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που ως κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βέλος» πρωτοστάτησε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά της Χούντας το 1973, καταφεύγοντας με το πλήρωμα στην Ιταλία και καταγγέλλοντας τη δικτατορία διεθνώς.

Γιορτάζουν

Διεθνής Ημέρα Συνείδησης

Πανελλήνια Ημέρα Προσφύγων