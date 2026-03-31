«Δυνητικά επικίνδυνη» χαρακτηρίζεται η κακοκαιρία Erminio, με τον Κώστα Λαγουβάρδο να τονίζει πως υπάρχει ανησυχία για την Αττική, καθώς αναμένονται ακραίες βροχές και καταιγίδες.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε Erminio από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου.

«Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη: Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα “δώσει” έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα». Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους, ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την Αττική, όπως τόνισε, θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες.

«Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική αλλά με μικρότερη ένταση. «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές», είπε ο κ. Λαγουβάρδος.

Επίσης, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου σημείωσε ότι το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. «Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική».

Σε σχετικό χάρτη του meteo.gr παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, για μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή που εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Σε επιφυλακή οι δήμοι της Αττικής

Σε επιφυλακή και σε πλήρη ετοιμότητα θα τεθούν από αύριο το πρωί οι υπηρεσίες των δήμων Αττικής, λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, που θα πλήξουν τον νομό το επόμενο διήμερο.

Στις περισσότερες περιοχές έγιναν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των φρεατίων και των αγωγών ομβρίων υδάτων, ενώ δόθηκε εντολή για άμεση απομάκρυνση όποιων ογκωδών αντικειμένων έχουν εντοπιστεί στους δρόμους. Κάποιοι δήμοι, όπως ο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μοιράζουν και σακιά με άμμο σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε ρέματα.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται από αύριο το πρωί και ο δήμος Αθηναίων και θα παραμείνει σε κατάσταση Red Code μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Απριλίου. Σε αυτό το διάστημα, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, καθώς και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών, προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων «ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής».

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».