Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα 30/3 ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων υπάρχει τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη ενώ τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και μικρή περαιτέρω άνοδο θα καταγράψει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 αναμένεται βελτιωμένος καιρός, με λίγες νεφώσεις, που τοπικά θα είναι κατά περιόδους αυξημένες. Τις θερμές ώρες της ημέρας είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι σε ηπειρωτικές περιοχές και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 17-19, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 19-21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 17-20 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16-17 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.