Η τραγική κατάληξη της κατάδυσης του 34χρονου Πλάτωνα, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης δεν άφησε πίσω της μόνο ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό, αλλά και βαθιά συγκινητικά μηνύματα από ανθρώπους που γνώριζαν προσωπικά τον αδικοχαμένο δύτη.

Ανάμεσά τους και η δασκάλα πιάνου του, Αννίτα Τίκη, η οποία τον αποχαιρέτησε με λόγια που αποτυπώνουν τη σχέση τους και τον χαρακτήρα του.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δασκάλα του μίλησε για τον άνθρωπο που γνώριζε πέρα από την είδηση, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καθημερινότητά του και την αγάπη του για τη μουσική.

«Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη. “Λογικά ναι”, μου απάντησε. “Ξαναμιλάμε σε λίγο”. Και αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ» αναφέρει.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση:

«Για μένα δεν ήταν “ο 34χρονος δύτης”. Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

«Λογικά ναι», μου απάντησε. “Ξαναμιλάμε σε λίγο”.

και αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι.

Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».

Το φινάλε του δράματος

Το δραματικό τέλος γράφτηκε το πρωί του Σαββάτου (28/3), όταν εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από το ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο που είναι γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών και ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά της σορού με σκάφος του Λιμενικού.

Οι δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση περιέγραψαν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν, τονίζοντας ότι η αποστολή απαιτούσε ακρίβεια, συντονισμό και υπομονή.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας το πήγαμε βήμα-βήμα και τον συντονισμό που είχαμε και με το Λιμεναρχείο και με τη Μονάδα Υποβρύχιων Καταστολών εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του νεκρού», ανέφερε ο δύτης, Αντώνης Γραφάς.

Η επιχείρηση δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς προηγήθηκε πολυήμερη προετοιμασία. Για έξι ημέρες οι ομάδες σχεδίαζαν την προσέγγιση σε ένα υποθαλάσσιο περιβάλλον με ισχυρές δίνες, όπου ακόμη και έμπειροι δύτες μπορεί να εγκλωβιστούν.

«Είχαμε ορατότητα του ενός μέτρου που δεν υπήρχε τις άλλες φορές, συν του ότι ρουφάει προς τα μέσα έτσι και αυτή η ορατότητα δε σε αφήνει να επικοινωνήσεις πολύ εύκολα πρέπει να είσαι κοντά με τον άλλον», τόνισε ο κ. Γραφάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η περιγραφή του δύτη Λευτέρη Κουτάλα, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες επικοινωνίας και συντονισμού μέσα στο νερό.

«Βγήκε όπως έπρεπε να βγει, παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο με τη βοήθεια της ΜΥΑ, δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε πολύ μικρή ορατότητα δηλαδή επικοινωνία με τους δύτες ο ένας με τον άλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολη έπρεπε να ήσουν πάρα πολύ κοντά», σημείωσε.

Το συγκεκριμένο σημείο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι δύτες, παρά την εμπειρία τους.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδάκης απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς όσους ασχολούνται με την κατάδυση, επισημαίνοντας τους κινδύνους τέτοιων εγχειρημάτων.

«Αποτρέπω οποιοδήποτε ασχολείται με την κατάδυση να κάνει τέτοια εγχειρήματα τον αποτρέπω είναι αμαρτία παιδιά να κλαίμε κάθε φορά νέους ανθρώπους για τέτοια επιχειρήματα δεν υπάρχει λόγος», υπογράμμισε.