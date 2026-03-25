Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03/2026) σε δασική περιοχή της Κεφαλονιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μαυράτα, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται άμεσα και να σπεύδει στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ένα αεροσκάφος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.