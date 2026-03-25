Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03/2026) σε δασική περιοχή της Κεφαλονιάς.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μαυράτα, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται άμεσα και να σπεύδει στο σημείο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμει και ένα αεροσκάφος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.