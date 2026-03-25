Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03/2026) σε δασική περιοχή της Κεφαλονιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μαυράτα, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται άμεσα και να σπεύδει στο σημείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ένα αεροσκάφος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.