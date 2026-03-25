Η παγκόσμια σκηνή του διαδικτύου «ντύθηκε» σήμερα στα χρώματα της Ελλάδας, με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ψηφιακούς καμβάδες να αποτίει φόρο τιμής σε μια ιστορική στιγμή του ελληνισμού.

Με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, η Google αφιέρωσε το σημερινό της doodle στην Ελλάδα, τιμώντας την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για την ελευθερία. Πρόκειται για μια ετήσια πρακτική της εταιρείας, η οποία κάθε χρόνο τέτοια ημέρα προσαρμόζει το κεντρικό της γραφικό, αναδεικνύοντας τη σημασία της επετείου.

Στη σημερινή εκδοχή, το λογότυπο της Google έχει «βαφτεί» στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με τη γαλανόλευκη να κυριαρχεί στο κέντρο της σύνθεσης, δίνοντας τον τόνο του εορτασμού.

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Το πρώτο Doodle κυκλοφόρησε ως μήνυμα «εκτός γραφείου» όταν οι ιδρυτές της εταιρείας Larry και Sergey πήγαν διακοπές. Τα τελευταία 25 χρόνια τα Doodle έχουν εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που γιορτάζει ήρωες, γεγονότα, πολιτισμούς, μέρη και πολλά άλλα.