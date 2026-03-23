Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη και την Τετάρτη (24-25 Μαρτίου) σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του Τραμ

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» (Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – ΣΕΦ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.