Με μια οργισμένη ανάρτηση-απάντηση σε ανώνυμο λογαριασμό, αλλά με πολλούς αποδέκτες, ο Νίκος Πλακιάς λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, διαμηνύει ότι όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών του με ψέματα και παραμύθια, «θα ισοπεδωθεί, όποιος και να είναι».

Απαντά επίσης στις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί ενόψει της δίκης της Δευτέρας και διερωτάται: «Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπόρια, στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι;».

Μάλιστα προειδοποιεί ότι η απάντηση αυτή σε έναν ακόμα ανώνυμο λογαριασμό, έχει «πάρα πολλούς παραλήπτες» ενόψει της δίκης. «Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια».

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανώνυμος χρήστης του Twitter με το ψευδώνυμο Βαλ Καμεϊνι @_Kalashnikov_1 εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Νίκου Πλακιά, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε στα social για άλλο χρήστη. «Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για το τι εστί Γκιαούρης ραγιάς ψηφοφόρος δεξιάς @PlakiasNikos. Καμιά δικαιολογία δεν έχει μετά από αυτό το τουί Ξεφτιλο@@@@α» έγραψε.

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε οργισμένος τα εξής:

«Ραγιάς δεν ήμουν, ούτε είμαι, ούτε θα γίνω όπως εσύ!!! Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό είναι να είσαι ραγιάς!!! Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο. Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα. Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα, πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ.

Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπόρια, στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι. Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης. Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες (χημικοί διαλύτες) που αναφέρει. Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της, μιας και δεν υπάρχει καμία μήνυση σχετικά με αυτόν.

Αντίθετα ασχολήθηκε συνέχεια με τη φωτιά και με τις πούδρες (χημικοί διαλύτες). Από τη φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί!!! Είμαι εδώ όρθιος!!! Σακατεμένος αλλά όρθιος!!!! Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί. Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου!!! και όχι το παιδί μου!!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή. Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος. Και που είσαι; Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».