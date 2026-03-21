Παρά το γεγονός ότι η άνοιξη έχει ήδη ξεκινήσει ημερολογιακά, ο καιρός εξακολουθεί να θυμίζει χειμώνα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές και τις καιρικές συνθήκες να παρουσιάζουν έντονη αστάθεια.

Στην Εύβοια, από το πρωί της Παρασκευής καταγράφονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, με το τοπίο να έχει ντυθεί στα λευκά στο Καταφύγιο της Δίρφυς. Το φαινόμενο, αν και ασυνήθιστο για την εποχή, έδωσε χειμωνιάτικη εικόνα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων προς το χωριό Στρόπωνες από τη Στενή διεξάγεται κανονικά, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ο δρόμος παρουσιάζει ολισθηρότητα.

Την ίδια ώρα υπάρχει χιονόπτωση και στα ορεινά της Σέτας χωρίς όμως να δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το evianews.com.