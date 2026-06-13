Μια σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας προωθεί το υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα την περίοδο 2025-2030.

Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η ανακουφιστική φροντίδα ενσωματώνεται πλέον με οργανωμένο τρόπο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις σχετικές υπηρεσίες, η δημιουργία νέων δομών σε νοσοκομεία και κοινότητες, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη της κατ’ οίκον φροντίδας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τονίζει ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο κατά την οποία οι πρωτοβουλίες ήταν αποσπασματικές και περνά πλέον σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας και σαφείς προδιαγραφές.

«Η χώρα αποκτά για πρώτη φορά στρατηγική, κανόνες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», τονίζει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία της πρώτης πλήρως αυτόνομης δημόσιας δομής ανακουφιστικής φροντίδας στην Αττική, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων μονάδων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως υπογραμμίζει ο υφυπουργός Υγείας, ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου συστήματος υγείας, το οποίο θα προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, αξιοπρέπεια και ολιστική υποστήριξη τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους.

«Η ανακουφιστική φροντίδα είναι ζήτημα αξιοπρέπειας»

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αλλαγές που δρομολογούνται, ο κ. Θεμιστοκλέους σημειώνει ότι η ανακουφιστική φροντίδα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη υπηρεσία του συστήματος υγείας.

«Η Ανακουφιστική Φροντίδα δεν είναι μια ακόμη υπηρεσία υγείας. Είναι κυρίως ένα χρέος διασφάλισης της ατομικής αξιοπρέπειας για κάθε οργανωμένη πολιτεία. Δεν είναι μόνο μια αυτονόητη παροχή. Αλλά, μια πολιτική ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τον συμπολίτη μας που την έχει ανάγκη».

Όπως αναφέρει, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, καθώς μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας βασιζόταν κυρίως στις προσπάθειες επιστημονικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς να υπάρχει ενιαίο εθνικό πλαίσιο.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια θεσμοθετήθηκε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας, ενώ ακολούθησε η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Σήμερα, όπως σημειώνει, η χώρα διαθέτει πλέον εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2025-2030, το οποίο λειτουργεί ως οδικός χάρτης για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης από τη στιγμή της διάγνωσης έως το τέλος της ζωής και την περίοδο του πένθους.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις δομές, τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση των επαγγελματιών και τη χρηματοδότηση, ενώ έχει αποσταλεί και το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των δομών.

«Με απλά λόγια, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά στρατηγική, κανόνες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν μιλάμε πλέον για μια θεωρητική συζήτηση αλλά για μια οργανωμένη μεταρρύθμιση που υλοποιείται».

Οι βασικοί στόχοι της επόμενης πενταετίας

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, η κεντρική επιδίωξη της μεταρρύθμισης είναι κανένας πολίτης να μην αισθάνεται μόνος και αβοήθητος σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής του.

«Δεν θέλουμε κανένας πολίτης να νιώθει αβοήθητος την κρίσιμη στιγμή. Στη θέση της απόγνωσης, στον ανθρώπινο πόνο, απαντάμε με το “μαζί” και με ένα οργανωμένο σχέδιο».

Ο σχεδιασμός προβλέπει η ανακουφιστική φροντίδα να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΣΥ και να είναι διαθέσιμη σε κάθε πολίτη που τη χρειάζεται, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή οικονομικής δυνατότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου δικτύου υπηρεσιών που θα λειτουργεί μέσα στα νοσοκομεία, στην κοινότητα και κυρίως στο σπίτι του ασθενούς, όπου αυτό είναι εφικτό.

Όπως επισημαίνει ο κ. Θεμιστοκλέους, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς προτιμούν να παραμένουν στο οικείο περιβάλλον τους, κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό, βασικός άξονας του σχεδίου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας και κοινοτικής υποστήριξης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανακουφιστική φροντίδα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ογκολογικούς ασθενείς, αλλά σε όλους όσοι ζουν με σοβαρές, χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή παθήσεις, καθώς και στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους.

Νέες δομές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ο υφυπουργός αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση έχει ήδη περάσει στη φάση της υλοποίησης.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δομών ανακουφιστικής φροντίδας, τα κριτήρια εισαγωγής ασθενών και τη δημιουργία μητρώου ασθενών.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη της πρώτης αυτόνομης δημόσιας δομής ανακουφιστικής φροντίδας στην Αττική, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και να λειτουργήσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία 25 κλινών στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς και τεσσάρων παιδιατρικών κλινών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους, έχουν ήδη εγκριθεί οι βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος επιμόρφωσης και προχωρά η διαμόρφωση πλαισίου πιστοποίησης και εξειδίκευσης.

«Για να πετύχει η μεταρρύθμιση χρειάζονται δομές, αλλά κυρίως άνθρωποι με γνώση και εξειδικευμένες δεξιότητες».

«Η πιο ανθρώπινη έκφραση του ΕΣΥ»

Αναφερόμενος στον ρόλο της ανακουφιστικής φροντίδας σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, ο υφυπουργός Υγείας τονίζει ότι στο επίκεντρο κάθε πολιτικής πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος.

«Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι ένα: Ο άνθρωπος. Η υγεία δεν εξαντλείται στην αντιμετώπιση μιας νόσου. Υγεία είναι, πάνω από όλα, η πρόληψη, η ανακούφιση από τον πόνο, η ψυχολογική υποστήριξη, η παροχή βοήθειας από την πολιτεία σε μια δύσκολη στιγμή».

Όπως σημειώνει, ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή θεραπείας, αλλά διασφαλίζει καθολική πρόσβαση, αξιοπρεπή φροντίδα και ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

«Η ανακουφιστική φροντίδα είναι ίσως η πιο ανθρώπινη έκφραση του ΕΣΥ που χτίζουμε. Ενός ΕΣΥ που δεν μετρά μόνο χρόνια ζωής, αλλά φροντίζει και για την ποιότητα αυτών των χρόνων. Ενός ΕΣΥ που αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με σεβασμό, ισότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί τελικά η υγεία δεν είναι μόνο θεραπεία. Είναι και φροντίδα. Είναι μια πολιτική ενσυναίσθησης, ένα χρέος διασφάλισης της ατομικής αξιοπρέπειας, και η φροντίδα αυτή είναι δικαίωμα για όλους».