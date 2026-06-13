Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua σκοτώθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση με τις ΗΠΑ στη νότια Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσαν χθες (τοπική ώρα) οι δύο χώρες.

Σε μια ακόμα ένδειξη της πρόσφατης επανέναρξης της συνεργασίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας, ο θάνατος του Χέκτορ Ρούστενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστού ως Νίνιο Γκερέρο, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ ακολούθησε επιβεβαίωση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

«Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης» με τις ΗΠΑ, εξαρθρώθηκαν «δομές του οργανωμένου εγκλήματος» στο νότιο τμήμα της χώρας, ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας. «Σημειώθηκαν συγκρούσεις με μέλη αυτών των εγκληματικών δομών, στη διάρκεια των οποίων εξουδετερώθηκε ο Χέκτορ Ρούστενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστός ως Νίνιο Γκερέρο».

Η Τρεν ντε Αράγκουα, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM) εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσει «τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της Tren de Aragua, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη».

Η στρατιωτική επιχείρηση, επεσήμανε ο Τραμπ, «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Tren de Aragua δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού».

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι η επιχείρηση διεξήχθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ότι «επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Γκερέρο στη διάρκεια αυτού του πλήγματος».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προσφέρει αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψή του.