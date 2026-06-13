Μια κορυφαία μπάντα αστέρων, ανοίγει τον κύκλο των εκδηλώσεων jazz, στο νεοπαγή κι υπέροχο χώρο εκδηλώσεων «Κηποθέατρο Ζαππείου», στην καρδιά της πόλης, αυτό το καλοκαίρι.

Ένας από τους σύγχρονους γίγαντες της jazz, ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας, συνθέτης και παραγωγός Joe Lovano κι ο εκπληκτικός πιανίστας Antonio Faraò, συνεργάζονται στο project «Explorations» μ’ έναν από τους σπουδαιότερους μπασίστες της σύγχρονης jazz ιστορίας, τον Ira Coleman, αλλά και τον θρυλικό ντράμερ Johnathan Blake, δημιουργώντας ένα από τα πλέον συναρπαστικά all star σχήματα που περιοδεύουν φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η κορυφαία jazz των Lovano, Faraò, Coleman & Blake, που γεφυρώνει με τρόπο μοναδικό το Hard bop και το Be Bop με την Fusion και τη Free jazz, θα πλημμυρίσει τους όμορφους κήπους του Ζαππείου.

Ο Joe Lovano γεννήθηκε στο Cleveland του Ohio από οικογένεια μουσικών Σικελο-Αμερικανικής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν τενόρος σαξοφωνίστας κι έτσι από μικρός o Joe Lovano μυήθηκε στη jazz αλλά και πώς να κινείται στο χώρο της μουσικής αυτής. Ήδη από την ηλικία των 16 ετών έπαιζε επαγγελματικά gigs ενώ άκουγε πολύ μουσική κι ακολουθούσε τους Dizzy Gillespie, James Moody, Sonny Stitt, Rahsaan Roland Kirk και τον John Coltrane σ’ ότι έκαναν εκείνη την εποχή.

Τελειώνοντας το σχολείο, πήγε να φοιτήσει στο περίφημο Berklee College of Music που χρόνια μετά του απένειμε και τιμητικό διδακτορικό. Εκεί σπούδασε με τον μεγάλο Gary Burton και λίγο αργότερα τον ανακάλυψε ο Dr. Lonnie Smith με την μπάντα του οποίου ο Joe Lovano έκανε εμφανίσεις στην Ν.Υόρκη και συμμετείχε στον ιστορικό δίσκο Afro-desia του Dr. Lonnie Smith, πλάϊ στον George Benson. Ακολούθησαν οι ορχήστρες του Woody Herman και Μel Lewis Big Band έως ότου ξεκινήσει η συνεργασία με κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής, τον John Scofield και μετά με τον Bill Frisell με τον οποίο συν τον Paul Motian δημιούργησαν ένα φοβερό τρίο.

Η τεράστια δισκογραφική του παρουσία ως leader ξεκινά το 1985 με τον δίσκο «Tones, Shapes & Colors», από την εταιρεία Soul Note. Από τότε μέχρι σήμερα ο Joe Lovano έχει 40 + εξαιρετικά επιτυχημένα album σαν leader ή co-leader, αρκετά από τα οποία ήταν με την περίφημη Blue Note Records. Ο πολυβραβευμένος σαξοφωνίστας έχει δημιουργήσει ή συμμετείχε σε μερικά από τα πλέον εμβληματικά και ενδιαφέροντα γκρουπ της jazz ιστορίας, όπως το Tenor Legacy με τον Joshua Redman, το Friendly Fire με τον Greg Osby, το Saxophone Summit με τους Liebman & Brecker, το κουαρτέτο του με τον Hank Jones στο πιάνο κα.

Με τον εκπληκτικό του δίσκο και το νονέτο που είχε 7 πνευστά, το album «52nd Street Themes» το 2000, ο Joe Lovano απέσπασε το βραβείο Grammy, ενώ ο ίδιος έχει 14 ακόμη υποψηφιότητες για το συγκεκριμένο βραβείο. Στην τεράστια πορεία του μέχρι σήμερα συνεργάστηκε –εκτός των προαναφερθέντων–με: Abbey Lincoln, Tony Bennett, Charlie Haden, Elvin Jones, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Dave Holland, Dave Douglas, Ornette Coleman, Gunther Schuller, Diana Krall κα.

Η συνεργασία του Joe Lovano με έναν από τους καλύτερους πιανίστες της jazz, τον Antonio Faraò, ξεκίνησε πριν από 14 περίπου χρόνια όταν ο Antonio Faraò πήγε στην Αμερική να ηχογραφήσει τον δίσκο του «Evan» και συνεργάστηκε με τον Joe Lovano, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του μπασίστα Ira Coleman αλλά και τον θρύλο ντράμερ Jack DeJohnette. Η χημεία των δύο κορυφαίων μουσικών ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ ξεκάθαρη και κατέληξε σε μία μακροχρόνια συνεργασία με εμφανίσεις σε Φεστιβάλ και special events. Φέτος με το project «Explorations» αναμένεται να συναρπάσουν.

Τον Antonio Faraò επαίνεσε δημόσια ο Herbie Hancock – κι αυτό μόνο τυχαία δεν έγινε – αφού, ήταν από παιδί εξαιρετικά ταλαντούχος. Σπούδασε στο κονσερβατόριο Giuseppe Verdi του Milano και σαν νέος πιανίστας σάρωσε στον διαγωνισμό νέων ταλέντων του περιοδικού «Musica Jazz» αποσπώντας το πρώτο βραβείο. Το πιανιστικό του ύφος είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και το στυλ του το χαρακτηρίζει η φινέτσα, το έντονα συναισθηματικό παίξιμο και η μοναδική του αίσθηση ρυθμού.

Ο Antonio Faraò έχει ήδη δεκάδες δίσκους στο ενεργητικό του και χάρη στο αδιαμφισβήτητό του χάρισμα, έχει ήδη συνεργαστεί με καλλιτέχνες θρύλους όπως οι: Gary Bartz, Billy Cobham, Bireli Lagrène, «Tain» Watts, Benny Golson, Von Freeman, Miroslav Vitous, Lenny White, Eddie Gomez, Dave Liebman, Wayne Shorter, Johnny Griffin, Manu Katché, Al Jarreau, Marcus Miller, Snoop Dog, Christian McBride κ.α.

Από το 2023 συμμετέχει στο project «McCoy Tyner Legends», ένα αμιγώς αμερικανικό κουιντέτο φόρο τιμής στον εκλιπόντα McCoy όπου ο Antonio Faraò, ως μόνος Ευρωπαίος, μοιράζεται τη σκηνή με μουσικούς παγκόσμιας κλάσης όπως οι Ch. Freeman, St. Turre, A. Sharpe και Ron. Burrage. Η γνωριμία και η συνεργασία του Antonio Faraò,με τον σπουδαίο Ira Coleman, μετράει πολλά χρόνια πίσω.

Ο Ira Coleman, απόφοιτος κι αυτός του Berklee, είναι από τους κορυφαίους μπασίστες της jazz, γνωστός από συνεργασίες του με τους: Dee Dee Bridgewater, Betty Carter, Tony Williams, Herbie Hancock, Kathleen Battle & Jessey Norman. O Ira Coleman από το 2010 είναι ο ακουστικός μπασίστας επιλογής του Sting και περιόδευσε μαζί του για 2 χρόνια, στην περιοδεία του Symphonicity με το περίφημο «Englishman in New York», συμμετέχει δε σε αρκετούς δίσκους του. Το απόλυτο rhythm section συμπληρώνεται με τον εκπληκτικό Αμερικανό και υποψήφιο για Grammy star ντράμερ και bandleader Johnathan Blake, που τα τελευταία 30 χρόνια μεσουρανεί και αποτελεί έναν περιζήτητο μουσικό της jazz σκηνής.

Ο Johnathan Blake εκτός από μόνιμος ντράμερ του Kenny Barron, έχει συνεργαστεί με τους Roy Hargrove, Mingus Big Band, Randy Brecker, Russell Malone, Tom Harrell, Dr. Lonnie Smith, Dave Holland κα.

Οι τέσσερις αυτοί κορυφαίοι jazz masters δίνουν ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό για ένα αξέχαστο event, σε μια βραδιά εμπειρία, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Joe Lovano – Saxophones

Antonio Faraò – Piano

Ira Coleman – Contrabass

Johnathan Blake – Drums

Με την υποστήριξη του Half Note Jazz Club

Προπώληση εισιτηρίων: από 30 €, more.com

Πληροφορίες: 210 9213310

Δευτέρα 6 Ιουλίου 21:00

Κηποθέατρο Ζαππείου

Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, Αθήνα