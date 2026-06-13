Τις πληγές τους μετρούν οι αγρότες στη Φθιώτιδα και ειδικότερα οι δενδροκαλλιεργητές μετά το πέρασμα της καλοκαιρινής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (12/6/26).

Όπως μεταδίδει το Lamia Report, στην περιοχή Μαγούλα των Λουτρών Υπάτης, το χαλάζι που έπεσε είχε το μέγεθος φουντουκιού κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ρίξει στο έδαφος τα ακτινίδια και τις ελιές!

Θυμίζουμε ότι χαλάζι έπεσε και στη δυτική Φθιώτιδα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που «συνόδευαν» την καταιγίδα σκόρπισαν την καταστροφή σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες από τη Λυγαριά μέχρι τον κάμπο του Σπερχειού!