Όταν κάποιος προσπαθεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα του, είναι πολύ εύκολο να εστιάσει αποκλειστικά στους «προφανείς ενόχους»: τα γλυκά, τα ζυμαρικά, το ψωμί ή γενικά τους υδατάνθρακες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνετε στην προσπάθειά σας να ρυθμίσετε καλύτερα τη γλυκόζη στο αίμα είναι να κόψετε εντελώς τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας.

Οι υδατάνθρακες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ισορροπία του σακχάρου και αποτελούν πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Γι’ αυτό, όπως εξηγούν διατροφολόγοι στο Eating Well, η πλήρης αποφυγή τους μπορεί τελικά να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Το ζητούμενο δεν είναι να τους αποκλείσετε, αλλά να μάθετε πώς να επιλέγετε τους κατάλληλους και πώς να τους συνδυάζετε σωστά μέσα στα γεύματά σας.

Το συνολικό γεύμα επηρεάζει το σάκχαρο

Δεν καταναλώνουμε τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά απομονωμένα. Επομένως, το να εστιάζουμε μόνο σε ένα συστατικό δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα για το πώς επηρεάζεται το σάκχαρο στο αίμα.

Ένα γεύμα που περιέχει υδατάνθρακες μαζί με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά συνήθως χωνεύεται πιο αργά. Αυτό οδηγεί σε πιο σταδιακή αύξηση του σακχάρου στο αίμα, σε σύγκριση με την κατανάλωση υδατανθράκων μόνων τους.

Αντί, λοιπόν, να αποφεύγετε τους υδατάνθρακες, οι διατροφολόγοι συστήνουν να τους συνδυάζετε με άλλα τρόφιμα, ώστε να βοηθάτε στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Για παράδειγμα, τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, όπως τα φρούτα, τα ζυμαρικά ή το ψωμί, μπορούν να συνδυάζονται με μια πηγή πρωτεΐνης ή με ένα υγιεινό λιπαρό, ώστε να καθυστερείται η απορρόφηση των υδατανθράκων.

Γιατί ο υπερβολικός περιορισμός έχει το αντίθετο αποτέλεσμα

Η δημιουργία βιώσιμων συνηθειών είναι βασική για τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του σακχάρου. Οι πολύ περιοριστικές δίαιτες μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και συχνά οδηγούν τελικά σε υπερφαγία.

Μάλιστα έχει διαπιστωθεί πως όταν αποκλείεται αυστηρά ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, συνήθως καταλήγετε να το επιθυμείτε ακόμη περισσότερο. Όταν κάποιος προσπαθεί με άκαμπτο τρόπο να αποφύγει συγκεκριμένες τροφές, ειδικά σε περιόδους στρες ή μειωμένου αυτοελέγχου, η προσοχή του στρέφεται ακόμη περισσότερο σε αυτές. Οι λιγούρες εντείνονται και η πιθανότητα υπερκατανάλωσης αυξάνεται.

Μελέτη σε άτομα που είχαν ακολουθήσει δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων τους προηγούμενους τρεις μήνες έδειξε ότι εμφάνιζαν συχνότερα επεισόδια υπερφαγίας και λιγούρες, ιδιαίτερα σε σχέση με τους υδατάνθρακες.

Προσοχή και στις διατροφικές ελλείψεις

Η πλήρης απομάκρυνση των υδατανθράκων από τη διατροφή επηρεάζει και την πρόσληψη φυτικών ινών, ενός θρεπτικού συστατικού που πολλοί άνθρωποι ήδη δεν καταναλώνουν σε επαρκείς ποσότητες. Πολλές τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, όπως η βρόμη, τα όσπρια και τα φρούτα, περιέχουν φυτικές ίνες. Πρόκειται για ένα σημαντικό, αλλά συχνά παραμελημένο θρεπτικό συστατικό, που υποστηρίζει την πέψη, την υγεία της καρδιάς, τον έλεγχο του σακχάρου και τη διαχείριση του βάρους.

Η έρευνα δείχνει ότι η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με καλύτερη ισορροπία του σακχάρου στο αίμα και καλύτερη διαχείριση του βάρους σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Οι φυτικές ίνες, και ειδικά οι διαλυτές φυτικές ίνες, λειτουργούν σαν «σφουγγάρι»: απορροφούν νερό και σχηματίζουν ένα είδος γέλης, η οποία επιβραδύνει την απελευθέρωση της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος.

Πέρα από τις φυτικές ίνες, οι υδατάνθρακες είναι επίσης πλούσιοι σε αντιοξειδωτικά και βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη C, μαγνήσιο, κάλιο και άλλα. Αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Συμβουλές για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου

Η διατροφή δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα. Ο ύπνος, το στρες και η άσκηση μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Ακόμη και κάποιος που έχει μια «τέλεια» διατροφή στα χαρτιά μπορεί να δυσκολεύεται να ρυθμίσει το σάκχαρό του, αν δεν λαμβάνονται υπόψη και αυτοί οι παράγοντες. Γι’ αυτό, εκτός από μια ισορροπημένη διατροφή, οι ειδικοί προτείνουν και τις παρακάτω στρατηγικές στον τρόπο ζωής.

Βάλτε περισσότερη κίνηση στην ημέρα σας

Η προσθήκη οποιουδήποτε είδους άσκησης στην καθημερινότητά σας μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του σακχάρου. Ωστόσο, η άσκηση μετά το γεύμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση της μεταγευματικής γλυκόζης, δηλαδή του σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό. Ακόμη και ένας σύντομος περίπατος πέντε λεπτών μετά το γεύμα μπορεί να είναι αρκετός για να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Κοιμηθείτε επαρκώς

Η έλλειψη ύπνου διεγείρει τις ορμόνες του στρες, οι οποίες επηρεάζουν το σάκχαρο στο αίμα. Στόχος πρέπει να είναι οι επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ, καθώς τόσο η μικρότερη όσο και η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Διαχειριστείτε το στρες

Το στρες οδηγεί στην απελευθέρωση ορμονών, όπως η κορτιζόλη, οι οποίες αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος, ώστε ο οργανισμός να έχει γρήγορη ενέργεια για την αντίδραση «μάχης ή φυγής». Οι ορμόνες του στρες μειώνουν την αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης, πράγμα που σημαίνει ότι η γλυκόζη παραμένει για περισσότερο χρόνο στο αίμα. Όταν τα επίπεδα στρες παραμένουν υψηλά, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα επίπεδα σακχάρου. Για τη διαχείριση του στρες και τη στήριξη της ρύθμισης του σακχάρου, προτείνονται πρακτικές όπως οι βαθιές αναπνοές, ο διαλογισμός, η γιόγκα ή άλλες μορφές άσκησης.