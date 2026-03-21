Με άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό μπαίνει ολόκληρη η χώρα στο Σαββατοκύριακο, καθώς το κύμα κακοκαιρίας επιμένει, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές. Οι συνθήκες αυτές όχι μόνο δεν υποχωρούν άμεσα, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας την ψύχρα και την αστάθεια μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κρατώντας τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα και ευνοώντας συχνότερες βροχές κυρίως στα ανατολικά, στο Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα».

«Παράλληλα, στα ορεινά θα συνεχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις, έστω και πιο περιορισμένες, δίνοντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εικόνα, λοιπόν, παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας».

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 20, 2026

«Η ψύχρα θα έχει διάρκεια»

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει ότι το κρύο θα έχει διάρκεια και τις επόμενες ημέρες.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν και αύριο, Σάββατο. Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα έχει διάρκεια, καθώς αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου».

«Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία!», συμπλήρωσε ο ίδιος.