Εικόνες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν φίλαθλο που βρισκόταν σε ζώνη που διατίθεται για άτομα με αναπηρία να σηκώνεται όρθιος για να βγάλει μια φωτογραφία και να πανηγυρίσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Μεξικού με τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 στο κατάμεστο Αζτέκα.

Το βίντεο καταγράφηκε από θεατές στις εξέδρες και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Από τις κερκίδες ακούστηκαν ορισμένοι θεατές να φωνάζουν: «Θαύμα, περπατάει!». Η συγκεκριμένη αντίδραση προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς αρκετοί χρήστες επισήμαναν ότι η χρήση θέσεων προσβασιμότητας δεν αφορά αποκλειστικά άτομα που χρησιμοποιούν μόνιμα αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχουν πολλές μορφές κινητικών δυσκολιών και αναπηριών που επιτρέπουν σε κάποιον να σταθεί ή να περπατήσει για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δικαιούται τις συγκεκριμένες θέσεις.

🇲🇽🏆🔥⚽️ MUNDIAL 2026: “¡Milagro, ya camina!”.



Las imágenes muestran a un aficionado ubicado en una zona reservada para personas con discapacidad ponerse de pie para tomarse una foto y celebrar durante el partido de México en la inauguración del Mundial.



Desde las gradas se… pic.twitter.com/Kq9Neygwhh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Το περιστατικό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την προσβασιμότητα στα γήπεδα, τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν για τις «αόρατες» αναπηρίες, αλλά και τη συμπεριφορά των φιλάθλων σε μεγάλες διοργανώσεις. Πολλοί χρήστες κάλεσαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, τονίζοντας ότι η εικόνα ενός ανθρώπου που σηκώνεται για λίγα δευτερόλεπτα δεν αποτελεί απόδειξη ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κινητικότητας.

Το θέμα πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της παγκόσμιας προβολής που έχει το Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεκίνησε με περισσότερους από 80.000 θεατές στο Αζτέκα και τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα με τα αγωνιστικά γεγονότα και την εντυπωσιακή τελετή έναρξης, αρκετά στιγμιότυπα από τις εξέδρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με το συγκεκριμένο περιστατικό να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα των πρώτων ωρών της διοργάνωσης.