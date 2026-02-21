Με σταδιακή εξασθένιση των ισχυρών φαινομένων από το πρωί του Σαββάτου αλλά και προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο και Κρήτη συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Η κίνηση στον Κηφισό, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews παρατηρήθηκε ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία, ενώ σημαντική διευκόλυνση για τους εκδρομείς είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της Αττικής Οδού, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ

Με έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη εξυπηρετήθηκαν οι εκδρομείς που επέλεξαν την Πάτρα αλλά και την Ξάνθη.

«Καραβάνια» προς Πάτρα

Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση προς την Πάτρα, τη μητρόπολη του καρναβαλιού με τα δρομολόγια να αναχωρούν κάθε πέντε λεπτά και τα λεωφορεία να έχουν φτάσει τα 170 λεωφορεία με πληρότητα 100%.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Ειδικότερα η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς ελέγχους που αφορούν:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα χρήση κινητού κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης ή κράνους αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

μεταφορά παιδιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης οδήγηση από άτομα χωρίς άδεια ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά

Κατά το τριήμερο θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.