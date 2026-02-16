Τις φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, σχολίασε ο Μανώλης Σφακιανάκης, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας.

Ο κ. Σφακιανάκης είπε αρχικά μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio πως «οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές, όμως, δεν παύω σαν ερευνητής που είμαι και που έχω δει πάρα πολλά στη ζωή μου και βλέπω κάθε μέρα να υπάρχει και η αμφιβολία. Ναι, μεν να τις αγοράσουμε, αλλά μπορούμε να αγοράσουμε, να δώσουμε δημόσιο χρήμα χωρίς να έχουμε ελέγξει τι θα αγοράσουμε;».

Και συμπλήρωσε «(…) Έχει βρεθεί το εξειδικευμένο εργαστήριο που θα κάνει αυτή τη διαδικασία; Δηλαδή, με λίγα λόγια είναι κάποιες προπαρασκευαστικές πράξεις που πρέπει να γίνουν για να είμαστε σίγουροι ότι δίνει το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα και τις αγοράζει αυτές τις φωτογραφίες».

Παράλληλα, επισήμανε πως «υπάρχει ένα επιχείρημα υπέρ να τις πάρουμε αλλά να τις πάρουμε εφόσον σχηματίσουμε πεποίθηση ότι οι φωτογραφίες δεν έχουν κατασκευαστεί. Διότι, η τεχνητή νοημοσύνη κατασκευάζει τα πάντα και τα κάνει όλα αυθεντικά. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό που κατασκευάζει πώς μπορούμε εμείς να το ξεχωρίσουμε, ότι δεν είναι γνήσιο ή είναι γνήσιο; Δηλαδή, πρέπει να μπουν σε ειδικά εργαστήρια (…). Το θέμα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό και μιλάμε για μια φωτογραφία ιστορική η οποία είναι ανεκτίμητης αξίας για μένα. Αυτή η φωτογραφία θα πρέπει να πάει σε πιστοποιημένο εργαστήριο με επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς».