Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της 71χρονης γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο προκειμένου να βοηθήσει τη 44χρονη κόρη της να παρκάρει, δίνοντάς της οδηγίες. Όλα όμως πήγαν λάθος και δυστυχώς η ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με την οικογένεια, όπως λέει, μίλησε στο Star και περιέγραψε το τραγικό περιστατικό: «Είχε πάει η γυναίκα μου με την πεθερά μου να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, όπως κάθε μέρα και ερχόταν πίσω, προσπάθησε να παρκάρει. Υπήρχε ένα δέντρο ανάμεσα στο αυτοκίνητο, που είχε ανοίξει την πόρτα.

Κατέβηκε η πεθερά μου για να της πει πόσο περιθώριο είχε να κάνει όπισθεν και εκείνη τη στιγμή, πηγαίνοντας σιγά σιγά, κοιτώντας πίσω μόνο, έκανε πίσω και εγκλωβίστηκε η πεθερά μου ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και το δέντρο πίσω. Αλλά το δέντρο επειδή είναι παράξενα κλαδεμένο από τον δήμο και είχε ένα εξόγκωμα, τη βρήκε σε ένα σημείο, το οποίο της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Μέχρι να βγει έξω η γυναίκα μου και να δει τι μπορεί να κάνει γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε φύγει σε τρία λεπτά η πεθερά μου. Και τα παιδιά ήταν στο πίσω κάθισμα, μέσα.

Ήταν η κακιά ώρα. Δεν ήταν ούτε ότι πάτησε γκάζι ούτε ότι έκανε κάτι απότομο. Έγινε με μικρή ταχύτητα, αλλά λόγω της εγκοπής του δέντρου και επειδή είναι κοφτερό σε εκείνο το σημείο, βρήκε με την πόρτα πάνω εκεί και έγινε ό,τι έγινε. Γιατί έχω ακούσει πολλά, ότι πάτησε γκάζι… Καμία σχέση. Ήταν με μηδενική ταχύτητα αυτό που έγινε. Απλά η πόρτα την έσπρωξε πάνω στο δέντρο σε σημείο που είναι κοφτερό και είναι κλαδεμένο με πολύ άσχημο τρόπο».

Αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει. Τρεις λέξεις μετρημένες. Απλά μου εξήγησε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτά που σας εξηγώ κι εγώ τώρα.

Είναι σπίτι με τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να ηρεμήσει από το όλο περιστατικό. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Σημειώνεται πως η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θριάσιο χωρίς τις αισθήσεις της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.