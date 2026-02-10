Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελευσίνα εξαιτίας της ανείπωτης τραγωδίας που σημειώθηκε όταν μία οδηγός εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του συνοδηγού και σε ένα δέντρο, καθώς πάρκαρε.

Η 71χρονη είχε βγει από το αυτοκίνητο με σκοπό να βοηθήσει την κόρη της στο παρκάρισμα, ενώ η πόρτα του συνοδηγού ήταν ανοιχτή.

Η 44χρονη, για ανεξήγητο μέχρι στιγμής λόγο, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 10/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα η μητέρα της να εγκλωβιστεί μεταξύ της ανοιχτής πόρτας του αυτοκινήτου και ενός κορμού δέντρου.

Η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι της ηλικιωμένης γυναίκας, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και η κόρη της άτυχης γυναίκας προσπαθούσε με πετσέτες που της έδωσαν κάτοικοι της περιοχής να περιορίσει την αιμορραγία της μητέρας της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.