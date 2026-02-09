Ψυχικά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετώπιζε ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στο Καρπενήσι. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, o 59χρονος άνδρας είχε βγει από την κλινική την οποία νοσηλευόταν την προηγούμενη Πέμπτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού Ευρυτανίας, Γιάννη Αράπη, «στη διαδρομή πτώσης εντοπίστηκαν ρούχα. Οι πινακίδες είχαν εκτοξευθεί κατά την πτώση του αυτοκινήτου, ενώ το άτομο ήταν λίγο πιο πάνω, έξω από το αμάξι».

Με το πρώτο φως της ημέρας έγιναν έρευνες μήπως υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα στο αμάξι.

Σημειώνεται ότι η σορός του οδηγού βρέθηκε ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως «έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται, γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος».