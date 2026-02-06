Θρήνος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο τραγικός θάνατος μιας 59χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, στα Χανιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η 59χρονη κινούνταν με το αυτοκίνητό της επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο, έχοντας στο όχημα ακόμη ένα άτομο. Λίγα λεπτά μετά τις 15:30 και αφού είχε περάσει τον κόμβο του Πλατανιά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας -παρά την ύπαρξη κολωνακίων- συγκρουόμενη με δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με το όχημα της άτυχης γυναίκας να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα και την ίδια να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη 59χρονη, ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Δύο άνδρες και μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για τους οδηγούς των δύο οχημάτων, μία 46χρονη και έναν 53χρονο καθώς επίσης και έναν 64χρονο, ο οποίος ήταν ο συνοδηγός της άτυχης μητέρας.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου εξακολουθούν νοσηλεύονται χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

«Δυστυχώς σήμερα μια Χανιώτισσα έχασε τη ζωή της στο ΒΟΑΚ, σε περιοχή χωρίς στηθαίο, όπου μπήκαν πριν 6 μήνες πλαστικά κολωνάκια. Καλά είναι τα Κολωνάκια. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης.

«Μόνα τους δεν σώζουν ζωές. Λειτουργούν κυρίως στην ψυχολογία μας. Και στην αποτροπή του προσπεράσματος. Αν όμως είσαι μεθυσμένος, κουρασμένος, αφηρημένος ή τρέχεις, πάλι θα μπεις στο αντίθετο ρεύμα. Και πάλι κάποιος θα σκοτωθεί, ίσως κι εσύ. Το ζητούμενο δεν είναι να “μας σώσει” το πλαστικό».

«Το ζητούμενο είναι μυαλό. Σοβαρή οδήγηση. Και ουσιαστικές παρεμβάσεις: Σωστός δρόμος, έλεγχοι, παιδεία. Γιατί αλλιώς, απλώς βάζουμε κολωνάκια πάνω στο πρόβλημα. Θα βοηθήσουν αλλά δεν είναι πανάκεια. Πιέστε λοιπόν τους ρυθμούς για πολλούς, εύλογους λόγους να δούμε αυτό που χρόνια περιμένουμε», κατέληξε.